Son dakika haberleri: Adana'da jandarma ekiplerinin uygulamalarında 208 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Adana'da jandarma ekiplerinin iki hafta süresince yaptığı uygulamalarda 208 kişi yakalandı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-14 Haziran tarihleri arasında kent merkezinde yaptığı uygulamada, 44 bin 450 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulandı.

Yapılan sorgulamada, aranması bulunan 162 kişi yakalandı, ruhsatsız 3 tabanca ve 8 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca yapılan aramada, 797 gram esrar, 256 gram sentetik uyuşturucu, 4 bin 956 Hint keneviri bitkisi, 4 uyuşturucu hap ile 2 bin 430 litre sahte içki, 233 sikke ve 3 dedektör ele geçirildi, 46 zanlı gözaltına alındı.

Trafik ekipleri de 41 bin 908 aracı kontrol etti, ihlallerden 921 sürücüye ceza yazıldı, 228 araç trafikten men edildi.