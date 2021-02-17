Son dakika haberleri | Adana'da jandarmadan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana'da jandarmadan Kovid-19 denetimi

17.02.2021 17:37
Son dakika haberleri | Adana'da jandarmadan Kovid-19 denetimi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekiplerce 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 1614 kişi, 211 iş yeri 3 otel ve 39 toplu ulaşım aracı denetlendi.

Denetimlerde, 46 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, 3 kişiye de maske takmamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca 55 Jandarma Trafik Timi de 4 bin 804 araç ve sürücüyü kontrol etti. Kontrollerde, 93 araç ve sürücüye para cezası verildi, 44 araç trafikten men edildi.

Denetimde, araması bulunan 5 kişi de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Adana, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da jandarmadan Kovid-19 denetimi - Son Dakika


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