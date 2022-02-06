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Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

06.02.2022 09:35

Son dakika haberi... ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesindeki tanklarda 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt, baskın yapılan bir adreste ise 655 litre sahte içki ele geçirildi.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesindeki tanklarda 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt, baskın yapılan bir adreste ise 655 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesindeki tanklarda 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekiplerin bir adrese yaptığı baskında ise 655 litre sahte içki bulundu. Operasyonlarda ayrıca 2 bin 15 içki kiti ve 355 cinsel emtia ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

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Kaçakçılık, Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | ADANA'DA KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Son Dakika
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