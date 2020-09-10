Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da yapılan operasyonda piyasa değeri 165 bin lira olan kaçak 414 litre içki, 25 litre etil alkol ve 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan bir adreste ve İncirlik Park Alanında kaçak ürün satışı yapılacağı ihbarın aldı. Bunun üzerine polis adrese baskın yaparken İncirlik Park Alanında da denetimleri sıklaştırdı. Yapılan iki çalışmada piyasa değeri 165 bin lira olan kaçak 414 litre içki, 25 litre etil alkol ve 170 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA