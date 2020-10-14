Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 76 bin 600 adet makaron ve 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste kaçak makaron ve sigara satıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı olarak iki adrese yaptığı baskında 76 bin 600 adet makaron ve 780 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 65 bin lira olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili iki zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA