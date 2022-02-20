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Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

20.02.2022 10:53

- Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisi yaptığı operasyonda 10 bin 490 paket kaçak sigara, 64 kaçak cep telefonu ve 640 kaçak şarj cihazı ele geçirdi.

- Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonda 10 bin 490 paket kaçak sigara, 64 kaçak cep telefonu ve 640 kaçak şarj cihazı ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 bin 490 paket sigara, 64 cep telefonu, 640 şarj cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu
Adana'da kaçakçılık operasyonu

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika
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