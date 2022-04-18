Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

18.04.2022 09:47

Son dakika haber: Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi Adana polisi yaptığı operasyonlarda 10 bin 60 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak etik alkol ve 343 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

ADANA - Adana polisi yaptığı operasyonlarda 10 bin 60 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak etik alkol ve 343 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak ürün getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis belirlediği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda polis 10 bin 60 paket kaçak sigara, bin 200 litre kaçak etik alkol ve 343 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Polis kaçakçılık yaptığını belirlediği 8 zanlıyı da gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkan zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da kaçakçılık operasyonu: Bin 200 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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