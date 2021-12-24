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Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

24.12.2021 10:13
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberlerine göre ADANA'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı. Polisin aramasında sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 100 litre etil alkol, 5 içki kiti, gümrük kaçağı 3 bin 230 paket sigara ve 111 şişe içki ele geçirildi. 7 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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