Son dakika haberleri! Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, gümrük kaçağı 2 bin 499 paket sigara, 294 bin 800 boş makaron ve 102 kilo 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gümrük kaçağı ürün bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 2 bin 499 paket sigara, 294 bin 800 boş makaron, 102 kilo 500 gram kıyılmış tütün, 1500 doldurulmuş makaron, 5 kilo 600 gram çay ve 250 tütün sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.