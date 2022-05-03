Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

03.05.2022 10:58
Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, adresler ve araçlarda kaçak 6 bin litre akaryakıt, 3 bin 410 paket sigara, 38 cep telefonu ve şarj aleti ele geçirdi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

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12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi 12 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
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