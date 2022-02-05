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Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

05.02.2022 10:05

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 637 paket sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 637 paket sigara ve çeşitli ürünler ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde seyreden bir tır ile bazı adreslerde kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Ekiplerin adresler ve tırda yaptıkları aramalarda 6 bin 637 paket sigara, 3 bin 900 puro, 68 paket pipo tütünü, 30 elektronik sigara ile ruhsatsız tabanca ve 23 mermi ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Tırdaki kaçak sigaraların bulunması da polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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