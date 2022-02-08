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Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı

08.02.2022 11:05
Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 92 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 92 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-31 Ocak tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele olaylarına karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, uyuşturucu operasyonları kapsamında 2 kilo 573 gram esrar, 9 gram eroin, 162 gram sentetik uyuşturucu, 661 uyuşturucu hap, 246 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olaylara karıştığı tespit edilen 69 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekiplerinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 19 operasyonda da 1899 paket kaçak sigara, 595 kilogram kıyılmış tütün, 135 litre sahte alkol, 54 eski eser, 36 sikke ele geçirildi, olaylara karıştığı tespit edilen 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Adana'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 92 kişi yakalandı - Son Dakika
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