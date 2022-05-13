Son dakika haberleri! Adana'da kalaşnikofla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adana'da kalaşnikofla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

13.05.2022 10:21
Son dakika haberleri! Adana'da kalaşnikofla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da polislerin şüphe üzerine peşlerine düşüp kalaşnikof piyade tüfeği ile yakaladığı iki zanlıdan biri tutuklandı.

Adana'da polislerin şüphe üzerine peşlerine düşüp kalaşnikof piyade tüfeği ile yakaladığı iki zanlıdan biri tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde, 11 Mayıs'ta devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp motosikletle kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yanlarındaki kalaşnikof, iki şarjör ve 100 mermi ile yakaladığı şüpheliler İbrahim Y. ile Özcan A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin motosikletle polislerden kaçmaları ve kaza yapıp yakalanmaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Koza Mahallesi'nde 11 Mayıs'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, plakasız motosikletteki iki şüpheliden birinin elinde uzun namlulu silah görünce zanlıları durdurmak istemişti. Ekiplerin "dur" ikazına rağmen motosikletle ara sokaklara kaçan iki şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından kalaşnikof, iki şarjör ve 100 mermi ile yakalanmıştı.

YORUMLAR
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Piyade, Adana, Polis, Koza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da kalaşnikofla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adana'da kalaşnikofla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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