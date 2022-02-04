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Son dakika haberleri | Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

04.02.2022 16:30
Son dakika haberleri | Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Son dakika haberlerine göre Adana'da, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, karı kocanın evlerinde başlarından vurularak öldürülmesiyle ilgili haklarında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu iki sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Oğuzhan Ü. ve yeğeni Alperen Ü. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) bağlantı sağlanamadığı için katılmadı.

Duruşmada sanık Oğuzhan Ü.'nün eşi F.Ü. tanık olarak dinlendi. F.Ü. olayı görmediğini belirterek, "Yeğenim Alperen WhatsApp'tan bana 'tüfeği sakla' dedi. Sakladım. Kötü bir şey olduğunu düşünmemiştim." dedi.

Öldürülen Elif (64) ve Mehmet Fevzi Atay'ın (69) çocukları, mahkemeden sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Karaisalı ilçesinde, 22 Mart 2021'de Elif ve Mehmet Fevzi Atay çiftinden haber alamayan yakınları ekiplerden yardım istemiş, eve giren jandarma ve sağlık ekiplerince başlarından vurulmuş halde bulunan karı kocanın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cinayetle ilgili tutuklanan iki sanık hakkında, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu öğrenilen zanlılardan birinin, eve 6 altın bileziği çalmak için girdiği iddia edilmişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da karı kocanın öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika


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