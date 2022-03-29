Son dakika haberleri: Adana'da kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana'da kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi

29.03.2022 14:23
Son dakika haberleri: Adana'da kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplarken iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kadından kardeş oldukları öğrenilen 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde refüjde turunç toplarken iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kadından kardeş oldukları öğrenilen 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda dün akşam reçel yapmak için refüjdeki ağaçlardan turunç topladıkları sırada iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 kadından Nilüfer Kanat ile Özler Büyükmazı'nın Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kardeş oldukları öğrenilen Kanat ile Büyükmazı'nın cenazelerini teslim almaya gelen aile bireyleri birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Morgdan alınan iki kardeşin cenazesi aynı araçla Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'ne götürülerek yan yana toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Birsen Sonkur'un cenazesinin otopsi işleminin sürdüğü öğrenildi.

Üç kadının öldüğü kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüleri M.K.A. ve S.D'nin de emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

M.K.A. yönetimindeki 01 ERH 65 plakalı otomobil, dün akşam Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda reçel yapmak için refüjdeki ağaçtan turunç toplayan Birsen Sonkur ile Nilüfer Kanat ve kardeşi Özler Büyükmazı'ya çarpmıştı.

Yolun karşı tarafına savrulan kadınlara, S.D. yönetimindeki 06 BMV 149 plakalı otomobil de çarpmıştı.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sonkur, Kanat ve Büyükmazı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis ekipleri, sürücüleri gözaltına almıştı.

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Otomobil, Otopsi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da kazada hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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