Son dakika haberleri: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

13.04.2022 18:09
Son dakika haberleri: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika haber... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadının müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İ.E, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede müşteki sıfatıyla beyanı alınan maktul O.E'nin kardeşi A.E. ile babası F.E. olay nedeniyle sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek İ.E'nin cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.E. ise önceki celse verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek "Aleyhe olan müşteki beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için yargılama dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın bir sonraki celse sunulması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine ve sanığın mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 30 Haziran'da İ.E, evlerinde tartıştığı kocası O.E'yi bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tutuklanan İ.E. hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

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Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da kocasını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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