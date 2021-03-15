Kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye para cezası - Son Dakika

Adana'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 176 kişiye 692 bin 40 lira ceza verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığını belirlediği ev ve kahvehanelere baskın düzenledi.

Ekiplerce 12 adresteki 176 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 692 bin 40 lira ceza uygulandı.

Polis, kumar oynattığı öne sürülen 13 kişi hakkında da adli işlem başlattı.