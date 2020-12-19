Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3) - Son Dakika

Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)

19.12.2020 23:53
Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3), System.String[]

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları...

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı. Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Haber: Yusuf KANTARLI/ADANA,


Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)

Sarıçam, Suluca, Yalın, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3) - Son Dakika


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