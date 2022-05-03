Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

03.05.2022 00:50
Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberine göre Adana'da lunaparkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Adana'da lunaparkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lunapark içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında isimleri öğrenilemeyen 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Çukurova, Polis, kavga, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da lunaparkta bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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