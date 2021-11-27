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Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı

27.11.2021 16:31

Son dakika haber: Adana'da market işletmecisinin iş yerinde silahlı saldırıya uğraması ve oğlunun da zanlıya tabancayla karşılık vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'da market işletmecisinin iş yerinde silahlı saldırıya uğraması ve oğlunun da zanlıya tabancayla karşılık vermesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesinde market işletmecisi Yakup K, oğlu Yusuf K. ile rafları düzenlediği sırada içeri giren bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yakup K'nin kolundan hafif yaralandığı olayda, Yusuf K. de kaçan saldırgana tabancayla ateş açtı.

Yaralı Yakup K, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerasına, baba ve oğlunun rafları düzenlediği sırada saldırganın içeriye girmesi ve tabancayla ateş açması, Yakup K'nin kolundan yaralanması ve kaçan şüpheliye Yusuf K'nin tabancayla ateş etmesi yansıdı.

Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı
Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı

Market, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Marketteki silahlı çatışma kameraya yansıdı - Son Dakika


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