Son dakika haberleri! Adana'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıtıldı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi, çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına süt ve hijyen kiti dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla oluşturulan ve halkla birebir iletişim kurup, sorunların olabilecek en kısa sürede çözümlenebilmesi amacıyla faaliyet gösteren "Derman" ekipleri, tarım arazilerine yakın bölgelerdeki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.

Görüştükleri tarım işçilerinin sorun ve taleplerini tespit eden ekipler, bunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması için belediyenin ilgili birimlerine iletti.

Ekipler, tarım işçilerinin, yaşıtlarına göre beslenme ve hijyen konularında dezavantajlı olan çocuklarına da süt, devam sütü ve hijyen kiti dağıttı.