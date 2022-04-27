Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

27.04.2022 12:14
Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava

Son dakika haber... Adana'da silahla tehditte bulunarak bir kişinin motosikletini gasbettikleri öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da silahla tehditte bulunarak bir kişinin motosikletini gasbettikleri öne sürülen tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçlamasıyla tutuklanan Ö.Y. ve M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar için 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur F.T'nin motosikletiyle seyir halindeyken merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde Ö.Y. ve M.D. tarafından durdurulduğu belirtildi.

Sanıkların, silahla tehditte bulundukları F.T'den para istedikleri ve müştekinin bunu kabul etmemesi üzerine darbettikleri mağdurun motosikletini alarak olay yerinden kaçtıkları iddianamede anlatıldı.

İddianamede, Ö.Y. ve M.D'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtilerek, sanıkların "yol kesmek suretiyle birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları iddianamedeki ifadelerinde kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Adana OSB'ye yatırım talebinde patlama yaşanıyor Son Dakika | Adana OSB'ye yatırım talebinde patlama yaşanıyor Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:36 Eymen bebekle ilgili telefon incelemesinden çıkan korkunç sonuç: Öz annesi bile istismar etmiş
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
11:19 Altın düşüşe geçti gram fiyatı 900 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:22:47. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Adana'da motosiklet gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanığa dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement