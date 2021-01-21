Son dakika haberleri: Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında

21.01.2021 09:53
Son dakika haberleri: Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ve 16 şüpheliyi yakaladığı operasyon öncesinde yaptığı hazırlığın görüntüleri basınla paylaşıldı.

Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ve 16 şüpheliyi yakaladığı operasyon öncesinde yaptığı hazırlığın görüntüleri basınla paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince 19 Ocak'ta şafak vakti düzenlenen operasyona ilişkin görüntüler, polis kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, birim müdürünün operasyonda görev alacak narkotik ekiplerine yönelik konuşmasında, "Birazdan size isimlerini ve ikamet adreslerini vereceğimiz şahıslar Adana'mızın gençliğini ve geleceğini karartmaya çalışan, sokakta uyuşturucu satan torbacılardır. Narkotik polisi dün olduğu gibi bugün de yarın da bu zehir tacirlerine hiçbir zaman fırsat vermeyecek, göz açtırmayacak. Bu vesileyle kendi can güvenliğinizi ön planda tutun. Birinizin tırnağı taşa değsin istemeyiz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun." ifadeleri yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin telsiz anonsuyla durumu bildirdiği birim müdürünün talimatıyla, çok sayıda polisin ekip araçlarıyla emniyet müdürlüğünden çıkış yapması da kameraya yansıyor.

Drone ile havadan kaydedilen görüntülerde de ekipler konvoy halinde kendilerine bildirilen şüphelilere ait adreslere ilerliyor.

Görüntüde, özel harekat ekiplerinin "koçbaşı" yardımıyla kapısını kırdığı evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, tabanca ve bir miktar uyuşturucu bulunması yer alıyor.

Operasyon

Narkotik ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlemişti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle tespit edilen adreslere baskın düzenleyen ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girmişti.

Evlerde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapan ekipler, 64 gram sentetik uyuşturucu, 112 bin 500 makaron, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 31 mermi ele geçirmiş, 16 şüpheliyi gözaltına almıştı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor Parkta cansız bedeni bulunan kişi, 200 bin liralık borç nedeniyle öldürülmüş Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Dünyada popülasyonu 3 binlere düşen dağ ceylanlarının Hatay'daki sayıları giderek artıyor Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştüğü ortaya çıktı Korona nedeniyle zor günler geçiren restoran ve kafelerden yeniden açılmak için 5 maddelik öneri Joe Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkisinin gidişatını beş başlık belirleyecek
Japonya'da bir şirket Japonya'da bir şirket "yalan makinesi" uygulaması geliştirdi         
10:08
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
09:35
Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı         
09:12
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar         
08:44
Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde korona nedeniyle talep patlaması yaşanıyor Kilosu 10 bin liraya satılan arı sütünde korona nedeniyle talep patlaması yaşanıyor         
08:33
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da! Koltuğa oturur oturmaz Trump'ın izlerini silmeye başladı         
01:16
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Ahmet Nur Çebi'den transfer için acı reçete: Kadro dışı oyuncular gitmeden transfer yapmamız zor Ahmet Nur Çebi'den transfer için acı reçete: Kadro dışı oyuncular gitmeden transfer yapmamız zor         
00:07
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 10:27:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Adana'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonu öncesi hazırlığı polis kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei