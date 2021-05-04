Operasyonlarda, 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 28 uyuşturucu hap, 8 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu, 719 gram eroin, 208 kök Hint keneviri, 15 tabanca, 7 av tüfeği ve 96 fişek ele geçirildi.

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