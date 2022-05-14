Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

14.05.2022 07:44

Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

ADANA - Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 35 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yürüttüğü soruşturma kapsamında şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı
Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da organize suç örgütüne operasyon: 35 gözaltı - Son Dakika
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