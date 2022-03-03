Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı

03.03.2022 23:19
Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş eden kişi gözaltına alındı.

Denizli Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekip otosuna bir kişi ateş etti. Saçmalar, aracın kapılarına isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Ekibin haber vermesi üzerine mahalleye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin E.D. olduğu tespit edildi.

Polis tarafından bir evde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı

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Denizli, Seyhan, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da polis aracına ateş eden kişi yakalandı - Son Dakika


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