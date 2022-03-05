Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı

05.03.2022 10:01

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş ettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde devriye gezen polis aracına ateş ettiği gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Denizli Mahallesi'nde dün devriye görevindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekiplerinin sivil aracına av tüfeğiyle ateş açan Ergün D'nin (29) ardından olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla kuzeni Süleyman D. (19) de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ergün D'nin evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çelik yelek, 96 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca zanlının cinayetten sabıkasının, yaralama, tehdit ve uyuşturucu kullanmaktan da suç kaydı olduğu öğrenildi.

Süleyman D'nin ise uyuşturucu ticaretinden suç kaydının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Ergün D. tutuklandı, kuzeni Süleyman D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin sivil aracına bir kişi av tüfeğiyle ateş etmişti. Saçmalar aracın kapılarına isabet etmiş, olayda yaralanan olmamıştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu olayı gerçekleştiren Ergün D. saklandığı evde yakalanmıştı.

Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı
Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı
Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı
Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı
Polis aracına ateş eden şüpheli tutuklandı

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Denizli, Seyhan, Adana, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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