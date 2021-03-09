Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde 61 silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde 61 silah ele geçirildi

09.03.2021 11:23
Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde 61 silah ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haberler: Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 61 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-7 Mart'ta kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 41 tabanca, 15 av tüfeği ve 5 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 362 mermi ve 88 kartuşa el konuldu.

Ekipler ayrıca 2 otomobil, bir traktör, 10 motosiklet ve 8 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 275 kişi de yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 6 iş yeriyle ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde 61 silah ele geçirildi - Son Dakika


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