Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca, bunlara ait 529 mermi ve 79 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil ve 8 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 271 kişi yakalandı.

Kumar oynatıldığı belirlenen 6 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.