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Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi

08.06.2021 10:07
Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi, System.String[]

Son dakika haber... Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, 31 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 35 tabanca, 16 av tüfeği ile 9 kurusıkı tabanca, bunlara ait 529 mermi ve 79 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca otomobil ve 8 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 271 kişi yakalandı.

Kumar oynatıldığı belirlenen 6 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.

Av Tüfeği, Polis, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 60 silah ele geçirildi - Son Dakika


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