Son dakika haberleri... Adana'da polisten kaçmaya çalışan 4 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika

Polisin diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Kaçan kişilerin ellerinde silah olduğunun görülmesi üzerine bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi.

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