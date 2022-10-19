Gözaltına alınan sürücü Hasan E. (23) ile araçtaki Yılmaz G. (23) ve Bilal A'nın (25) çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

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