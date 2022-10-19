Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu

19.10.2022 10:10

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacayla yakaladığı 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacayla yakaladığı 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, devriye görevi sırasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.

Ekipler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelileri yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakaladı. Araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Hasan E. (23) ile araçtaki Yılmaz G. (23) ve Bilal A'nın (25) çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

İfadelerinde aracın kiralık olduğunu belirten şüpheliler, silahtan haberlerinin olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

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