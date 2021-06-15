Son dakika haberleri: Adana'da pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı.
Şakirpaşa Mahallesi'nde, E.C. bilinmeyen nedenle B.Y'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.
Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği B.Y. ile o sırada evinin balkonunda bulunan E.D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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