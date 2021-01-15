Son dakika haberleri! Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran iki kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran iki kişi yakalandı
15.01.2021 21:01
Gelen son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran iki kişi gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen iki ayrı operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran iki kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Gökvelioğlu Mahallesi'nde M.U'da ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine evinde arama yaptı. Aramada kullanılamaz halde bir mavzer ile bir tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ele geçirildi.
Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesinde ikamet eden R.A'nın evinde arama yapan jandarma ekipleri de 2 saniyeli fitil, 100 mavzer fişeği, 28 mavzer fişeği tutan aparat ile 19 av tüfeği fişeği buldu.
Her iki zanlı da gözaltına alındı.
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