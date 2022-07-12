Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı

12.07.2022 18:03
Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... ADANA Çukurova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit edip, acil servise zarar verdiği iddia edilen hasta yakını A.S., gözaltına alınıp tutuklandı.

ADANA Çukurova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit edip, acil servise zarar verdiği iddia edilen hasta yakını A.S., gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, hastanın ilk değerlendirmesi ve muayenesinin ardından yakınları, kayıt aşaması sırasında hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Hasta yakınları ayrıca görevi başındaki hekimleri tehdit etti. Hasta ise gerekli müdahalenin ardından bir üst merkeze sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden birinin A.S. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar verdiği iddiasıyla A.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.


YORUMLAR
500
Son dakika: Hastane çalışanları Hemodiyaliz Bölümü'nde yatan hastalarla bayramlaştı Son dakika: Hastane çalışanları Hemodiyaliz Bölümü'nde yatan hastalarla bayramlaştı Son dakika haber | BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN YARALAYIP, İSMAİL'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Son dakika haber | BİRLİKTE YAŞADIĞI KADIN YARALAYIP, İSMAİL'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:08 Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement