Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

04.02.2021 09:57
Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

Son dakika haberine göre ADANA'da polisin bir eve yaptığı baskında 400 litre sahte içki, 750 litre etil alkol, 4 litre aroma ele geçirildi.

ADANA'da polisin bir eve yaptığı baskında 400 litre sahte içki, 750 litre etil alkol, 4 litre aroma ele geçirildi. Ayrıca kent girişindeki şüpheli araçlarda yapılan aramalarda, 7 bin 200 adet doldurulmuş makaron, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 240 kilo kaçak tütün, bin 200 cinsel içerikli ürün, 14 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir eve baskın yaptı. Aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 750 litre etil alkol, 4 litre aroma ile 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Öte yandan kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda da çeşitli zamanlarda yapılan aramalarda 7 bin 200 doldurulmuş makaron, bin 250 paket gümrük kaçağı sigara, 240 kilo kaçak tütün, bin 200 cinsel içerikli ürün, 14 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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