Son dakika haberleri | Adana'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Adana'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

08.10.2020 17:57
Son dakika haberleri | Adana'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Devam eden operasyonda 1 şüpheli daha yakalandı.

İkametlerinde bir miktar sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Adana'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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