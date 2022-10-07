Son dakika haberleri! Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

07.10.2022 16:53
Son dakika haberleri! Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Güney Kuşak Bulvarı'nda bir otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Aracın motor bölümünün yandığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.

Daha sonra sürücü, vatandaşların yardımıyla alevlere araçtaki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Söndürülen yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

Ulaşıma kapanan yol, polis ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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