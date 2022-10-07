Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Güney Kuşak Bulvarı'nda bir otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Aracın motor bölümünün yandığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti.
Daha sonra sürücü, vatandaşların yardımıyla alevlere araçtaki yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
Söndürülen yangında zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.
Ulaşıma kapanan yol, polis ve belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Adana'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika