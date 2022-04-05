Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu

05.04.2022 05:25

Son dakika haberi... Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

Adana'da, duyduğu silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde, Hayriye A. (60) evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle ateş açıldığını duydu.

Bunun üzerine başını pencereden uzatan Hayriye A. gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Hayriye A, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, Hayriye A'nın seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti.

Soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu
Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu
Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu
Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Silah sesi üzerine pencereden başını uzatan kadın gözünden vuruldu - Son Dakika


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