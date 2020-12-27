ADANA'da bin lira verdiği Ömer Ç.'den (20), borcunu ödemesini isteyen Hüseyin A. (18), darbedildi. Bunun üzerine Hüseyin A., ağabeyi Çetin A. (23), babası Arif A. (42), dayısı Hamza A. (29) ile Ömer Ç.'nin otomobilinin önünü kesti. Cadde ortasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Ömer Ç.'nin yanında bulunan Sadık E. (19) bıçakla, M.E.Ş. (17) ise tabancayla yaralandı.

Olay, 22 Aralık'ta saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Ç., bir süre önce Hüseyin A.'dan bin lira borç aldı. Borcunu ödemeyince Hüseyin A., Ömer Ç.'den parasını istedi. Bunun üzerine Ömer Ç., yanına gittiği Hüseyin A.'yı darbetti. Hüseyin A.'nın durumu anlatması üzerine ağabeyi Çetin A., babası Arif A. ile dayısı Hamza A., Ömer Ç.'nin peşine düştü.