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Son dakika haberleri... Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

10.02.2022 20:43
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu M.T. yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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Yavuzlar Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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