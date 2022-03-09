Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

09.03.2022 08:51
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Son dakika gelişmesine göre Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde, dün gece uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Adıgüzel doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Adıgüzel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hurmalı Mahallesi'nde sokakta yürüyen Özgür Adıgüzel, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralanmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü

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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu Sokakta bir kişi 4 yerinden tabanca ile vurulmuş halde bulundu

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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