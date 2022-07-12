Özel hastaneye kaldırılan Kadir Çakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. S.A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Adana 'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Gülbahçesi Mahallesi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Adana'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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