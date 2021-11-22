Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer T, Yiğithan T. ve Soner S'ye, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdükleri sırada otomobilden ateş açıldı.

Yaralanan üç kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.