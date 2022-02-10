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Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

10.02.2022 23:26

Son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Şengül (25), Çamlıbel Mahallesi 2898. Sokak'taki evine girerken kar maskesi takan motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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