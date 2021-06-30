Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Levent Caddesi'nde, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede araştırma yapan polis, bir karpuz tezgahı çevresinde kan birikintisi ve tabancaya ait 7 boş kovan buldu.

Detaylı araştırma yapan polis ekipleri, 21 yaşındaki İbrahim Atlı'nın, yanına motosikletle gelen iki şüphelinin silahlı saldırısı sonucu yaralandığını tespit etti.

Yaralının özel araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Ekipler, motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.