Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Polis, saldırıdan sonra motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tabancayla vurularak ayaklarından yaralanan Esenyurt, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Engin Esenyurt , Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin otoparkında iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

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