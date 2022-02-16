Üye Girişi
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

16.02.2022 13:39
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Adana'da evinin bulunduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Adana'da evinin bulunduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir şüpheli, oturduğu apartmandan çıkan Yasin Orhan'a tabancayla ateş açıp kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Orhan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:53 Yemin törenine damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu selamlaştı
13:46 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı
13:35 Köpekleri taşladığını görünce uyardılar! Gözü dönmüş adam, köpekleri bırakıp onlara saldırdı
13:34 NATO uyardı: Ukrayna'ya yönelik işgal her an başlayabilir
13:34 Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakan Sergio Agüero anlattı: Bayern bana geldi ama Sosa'yı beğendi
13:32 Halil Dervişoğlu yuvadan uçuyor! İngiliz ekibi Brentford'la temasta
12:39 Donmak üzerelerdi! Bozayı yavrularını köpekler kurtardı
13:17 KDV indirimi yansımaya başladı! 1 kilo et 10 TL daha ucuz
08:57 Arsızlığın böylesi! Çaldığı tüpü geri bayiye sattı
13:12 İki yıl önce "telefonunu çıkar" diyordu, şimdi hükümete demediğini bırakmadı! İşte o sokak röportajı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:01:53. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement