Son dakika haberleri... Adana'da şoförü tehdit edip taksiyi gasbeden zanlı polis takibiyle yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, taksiciyi tornavidayla tehdit edip aracını gasbeden şüpheli gözaltına alındı.

Yeşiloba Mahallesi'nde, taksi şoförü Burak Yayla'nın kullandığı 01 T 1896 plakalı araca müşteri gibi binen bir kişi Esentepe Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi.

Sürücü Yayla, belirtilen bölgeye gittiğinde ise zanlı, aracı arazide durdurmasını isteyip tornavidayla tehditlerde bulunarak taksiyi gasbetti.

Bunun üzerine Yayla, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Araç Takip Sistemi'nden taksinin konumunu tespit ederek, zanlının peşine düştü.

Şüpheli, Küçükdikili Mahallesi Şehitlik Caddesi'nde beklediği sırada polislerin geldiğini fark ederek taksiyle kaçtı.

Polis ekipleri, ters yönde ilerleyen ve kaza yaptığı aracı terk edip yaya olarak kaçan zanlıyı ara sokaklarda aramaya başladı.

Şüpheli Melih K. (20), bölgeye sevk edilen ekiplerin araştırmaları sonucu sokakta yürürken yakalandı.

Olayla ilgisinin olmadığını savunan zanlı gözaltına alındı.

Taksi sürücüsü Burak Yayla, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, aracına binen şüphelinin daha sonra arazide taksiyi durdurmasını istediğini belirterek, "Benden araçtan inip polisi aramamı istedi. Yapmamasını söylememe rağmen beni dinlemedi. Aracın anahtarını almam üzerine tornavidayla saldırmaya çalıştı. Daha sonra zorla anahtarı alıp kaçtı." dedi.