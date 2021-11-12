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Son dakika haberleri... Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan genci "babasının öldürdüğü" iddiası - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan genci "babasının öldürdüğü" iddiası

12.11.2021 12:13
Son dakika haberleri... Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan genci "babasının öldürdüğü" iddiası

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan gencin öldürülmesiyle ilgili aralarında babası ve annesinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan gencin öldürülmesiyle ilgili aralarında babası ve annesinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında ölü bulunan kişinin 22 yaşındaki Ali E. olduğunu belirledi.

Ekipler, gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında babası M.E, annesi A.E. ve henüz isimleri öğrenilemeyen üvey annesi ve eniştesini gözaltına aldı.

Öğretmen olduğu öğrenilen M.E'nin merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla yaklaşık 10 kilometre uzaktaki sulama kanalına götürerek attığı öne sürüldü.

Anne, üvey anne ve eniştenin ise cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürüldü.

Olay

Yalmanlı Mahallesi'nde dün Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında ceset olduğunu görenler durumu polise bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen polisler, çuval içinde bulunan, boynunda yara izi olan ve ayağına taş bağlanmış cesedi kıyıya çıkarmıştı.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan genci 'babasının öldürdüğü' iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Adana'da sulama kanalında cesedi bulunan genci "babasının öldürdüğü" iddiası - Son Dakika
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