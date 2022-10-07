Tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı

07.10.2022 13:15

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken tarlaya devrilerek yanan otomobilin sürücüsü kazada yara almadı.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken tarlaya devrilerek yanan otomobilin sürücüsü kazada yara almadı.

Kozan-Kadirli kara yolu Pekmezci Mahallesi yakınında F.Y, yönetimindeki 07 BRG 93 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

Sürücü F.Y, kaza nedeniyle ters dönüp yanmaya başlayan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kazada yaralanmayan sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye yakınlığından dolayı Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri adrese sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tarlaya devrilen otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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